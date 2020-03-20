Монгольские студенты в РФ и РК подают заявление в посольство для возврата на родину

CentralAsia (MNG) - В России и Казахстане ситуация с коронавирусной инфекцией не в лучшем направлении. Поэтому монгольские студенты в этих странах обращаются в посольства Монголии, чтобы вернуться на Родину.

Также ведутся работы по подготовке к ним временных изоляторов в аймаках Сэлэнгэ, Орхон, Дархан-Уул и Баян-Өлгий.

Об этом информировала начальник Управления медицинской помощи Министерства здравоохранения Я. Буянжаргал.

«На сегодняшний день в общенациональной изоляции находятся 1804 человека. Граждане которые возвращались на родину, были изолированы и находятся под наблюдением в гостиницах Наранбулаг, Энхсаран и Амар, на курорте Багабаян, в Национальном центре по изучению инфекционных заболеваний и Военном центральном госпитале, а также в аймаках Баян-Өлгий, Дархан-Уул, Дорноговь, Өмнөговь, Сэлэнгэ, Хөвсгөл и Хэнтий. Если возрастёт нагрузка, мы изучим возможности мобильных амбулаторных услуг», - сказала Я. Буянжаргал.