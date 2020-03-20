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  20 марта 2020
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Возможно, мы обойдёмся без вакцины от коронавируса, - глава Госсаннадзора Узбекистана
отабеков
отабеков

CentralAsia (UZ) -  Коронавирусная вакцина находится в стадии разработки. По мнению же главы Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора Узбекистана Нурмата Отабекова, к моменту когда вакцина будет разработана, возможно коронавирус перестанет быть таким опасным, как сейчас. Об этом он сообщил в ходе брифинга в Ташкенте 20 марта.

"Я как специалист считаю, что мы, возможно, обойдёмся без вакцины, - сказал начальник Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзораНурмат Отабеков. - Пройдёт время и коронавирус превратится в обычную респираторную инфекцию, от которой мы сможем защититься простейшими методами, как ношение масок, уменьшение контактов и добиться, чтобы болезнь не передавалась от больного к здоровом".

"В последующем, мы, возможно, будем вакцинировать тех, кто в группе риска и больше подвержен инфицированию", - добавил Отабеков.

Напомним, что в настоящее время количество больных коронавирусом в Узбекистане достигло 33 человека.

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