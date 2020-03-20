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  20 марта 2020
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Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга призвал народ к спокойствию и дисциплине

CentralAsia (MNG) -  Президент Монголии Х. Баттулга вечером 19 марта опубликовал обращение к нации по поводу пандемии Covid-19 на своих страницах в соцсети.

«Страна переживает трудные времена и проводит политику изоляции и меры социального дистанцирования для сдерживания пандемии Covid-19. Контролируя распространение инфекционных заболеваний в последние дни, монголы применяли меры по обеспечению карантина и строгому соблюдению правил гигиены. Поэтому я призываю народ Монголии сохранять спокойствие, не поддаваться дезинформации и разжиганию ненависти, а также следовать советам и рекомендациям медицинских работников», - пишет президент.

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Убедившись, что в Монголии достаточно запасов продовольствия и нефтепродуктов, президент Х. Баттулга посоветовал общественности доверять только официальным источникам средств массовой информации, чтобы они были в курсе текущих событий.

Затем он призвал людей, находящихся на карантине, соблюдать правила и процедуры и сохранять дисциплину. «Я хотел бы искренне поблагодарить всех сотрудников скорой помощи, врачей, сотрудников полиции, медицинского персонала и отдельных лиц, которые неустанно работают на благо всего народа».

К своему комментарию президент Х. Баттулга также приложил фотографии своего пребывания в изоляции после возвращения из поездки в Китай 27 февраля.

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