Экономисты сообщают о начале рецессии в трети мировой экономики. ВВП начал падать в США, еврозоне и Японии

CentralAsia (CA) - Рецессия уже началась в странах, на которые приходится 30% мировой экономики, сообщил Институт международных финансов. Речь идет о США, Японии и странах еврозоны, пишет Forbes.ru.

Институт международных финансов (IIF) понизил свой прогноз по росту мировой экономики в 2020 году до 0,4%. Об этом сообщается в обзоре международной организации, изученном РБК. Издание подчеркивает, что это один из самых низких прогнозов по глобальному росту на год среди всех опубликованных.

Две недели назад IIF уже понизил прогноз по росту мирового ВВП с 2,6% до 1,6%, но теперь связанный с болезнью шок превратился в «полноценную внезапную остановку» глобальных рынков капитала, цитирует РБК организацию. Неопределенность очень высока, и прогнозы приходится обновлять «практически ежедневно», указывает IIF.

В рецессии, которая продлится до середины года, уже находятся США, государства еврозоны и Япония, сообщил главный экономист IIF Робин Брукс. По данным МВФ, на эти страны приходится около 30% мировой экономики: 15,1% — на США, 11% — на еврозону, 4% — на Японию. IIF пишет, что ВВП США в первом квартале этого года снизится примерно на 0,2% к предыдущему кварталу, а во втором квартале его спад усилится до 2,3% к первому. Экономика еврозоны сократится в 2020 году на 2,8%, а экономика Японии — на 1,5%, указывает организация.

Ценовая война, начавшаяся после разрыва сделки Росии и стран ОПЕК «дестабилизировала и без этого хрупкие рынки», подчеркивает IIF. Организация также фиксирует «беспрецедентные оттоки капитала с развивающихся рынков», «растущий стресс на кредитных рынках США» и «свидетельства нехватки долларовой ликвидности в еврозоне и Японии».

Об угрозе рецессии в США и Европе из-за коронавируса предупреждал банк JPMorgan, а экономисты Morgan Stanley уже назвали рецессию в мировой экономике «базовым сценарием». Глобальную рецессию в этом году ждет и рейтинговое агентство S&P Global Ratings.

Сергей Алексашенко: «Падение цен на нефть является главным риском для российской экономики: это вызовет инфляцию и новый виток падения доходов населения».

Андрей Мовчан: «Геополитический риск обострения отношений на Ближнем Востоке, связанный с отношениями между суннитами и шиитами, может превратиться в экономический риск, поскольку приведёт к росту нефтяных цен. Но для российской экономики этот риск может стать позитивным фактором роста».

Ярослав Лисоволик, глава Sberbank Investment Research: «Один из самых главных рисков 2020 года — это торговые войны, которые уже сказались на финансовом рынке и привели к росту волатильности валютных курсов. Если торговые войны продолжатся, ситуация будет напоминать американские горки: после периода относительной стабилизации будет следовать эскалация отношений, и возможного решения пока не просматривается».

Сергей Алексашенко, бывший зампред ЦБ: «Главный риск для глобальной экономики — это новый раунд торговых войн из-за позиции США или из-за неспособности апелляционного суда ВТО выполнять свою роль. В последние 40 лет глобализация была двигателем экономического роста, поэтому разворот политики от глобализации в сторону защиты собственных рынков назад неизбежно притормозит глобальный экономический рост. Для России низкие темпы роста — это серьезный риск, поскольку это обуславливает стагнацию уровня жизни».

Татьяна Евдокимова, главный экономист Нордеа Банка: «Основные риски связаны с продолжением замедления глобальных темпов роста, которое наблюдалось в 2019 году. Триггером замедления могут стать новые раунды эскалации торговых войн, напряженность по которым в последние несколько месяцев немного снизилась. Для России данный сценарий неприятен тем, что он ограничивает потенциал роста цен на нефть, а также препятствует выполнению цели по наращиванию несырьевого экспорта из-за слабого внешнего спроса».

Андрей Мовчан, инвестменеджер, основатель Movchan's Group: «Нарастание конфликта между США и Китаем в торговой области приведёт к более сильному замедлению мировой экономики и снижению стоимости ресурсов, но маловероятно, что нефтяные цены упадут ниже уровня отсечения по бюджетному правилу. Ни Вашингтону, ни Пекину сильный торговый конфликт не выгоден».