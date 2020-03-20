В каких странах мира введен режим ЧП из-за коронавируса?

CentralAsia (CA) - Из-за пандемии коронавируса некоторые страны мира не только вводят ограничения, карантинные меры, но и объявляют режим чрезвычайного положения.

22 января сообщалось, что Власти Китая закрыли для выезда город Ухань, где впервые был обнаружен новый коронавирус. На тот момент на территории КНР были больны 541 человек и 17 погибли.

На данный момент режим ЧП введен в таких странах как:

Италия - 31 января. На момент объявления ЧП в стране было 2 зараженных: туристы из КНР. (За прошедшие сутки Италия обогнала КНР по количеству жертв).

Венгрия - с 11 марта, 13 случаев на тот момент

Чехия с 12 марта - 96 случая заражения

Латвия - с 12 марта, 16 случаев заражения.

США с 13 марта. Были заражены на тот момент 1629 человек, 41 скончались в ходе болезни.

Эстония с 13 марта - 27 случаев

Болгария с 13 марта - 23 случая, 1 смерть

Испания с 14 марта, были заражены на тот момент 6250 человек, скончались 193

Румыния с 14 марта – было 99 подтвержденных случаев

Казахстан с 15 марта – 8 случаев заражения

Ливан - с 15 марта, более 90 заражены, трое погибли на тот момент

Словакия с 16 марта - 61 случай заражения

Сербия с 16 марта – 46 случаев заражения

Австралия - власти Канберры и штата Виктория приняли решение с 16 марта ввести чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса.

На территории Австралии на тот момент были зарегистрированы более 250 случаев заражения новым коронавирусом: 23 человека излечились от вирусной инфекции, трое умерли.

Португалия - с 18 марта - 600 зараженных и 2 летальных исхода

Гаити - с 19 марта, зараженных - 2.