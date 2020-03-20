Монголия показывает хороший пример в борьбе с коронавирусом, - АБР

CentralAsia (MNG) - 19 марта заместитель премьер-министра Ө.Энхтувшин принял директора АБР по Монголии Павита Рамачандрана.

Г-н Павит Рамачандран проинформировал о мероприятиях, предпринимаемых в рамках ответных мер в отношении коронавируса. В частности, он рассказал о проекте «Программа развития сектора здравоохранения-5», осуществляемом совместно с Министерством здравоохранения и о принятии проекта технической помощи.

Он отметил, что АБР восхищен продолжающимися действиями правительства Монголии и Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям (ГКЧС) в отношении коронавирусной инфекции.

Г-н Павит Рамачандран также отметил, что Монголия показывает хороший пример в современном мире.

Особенно мы видим, что действительно решительные шаги, принятые на ранней стадии заражения, дали положительные результаты. АБР проводит региональные исследования по надзору в это особое и суровое время. И мы рассматриваем несколько вариантов оказания поддержки и помощи Монголии, учитывая, что экономическая ситуация в стране, вероятно, станет сложной.

В ответ заместитель премьер-министра Ө.Энхтувшин поблагодарил за высокую оценку деятельности, осуществляемой Правительством и ГКЧС. Он подчеркнул, что, будучи заместителем премьер-министра Монголии, сегодня он подписал два важных документа: «Стратегия предотвращения и ответных действий против пандемии коронавируса» и «План реагирования на пандемию коронавируса». Эти два документа станут рычагом для координации межсекторальной деятельности и повышения согласованности между правительством и общественными организациями. Для реализации мер, отраженных в планах, потребуется поддержка со стороны АБР.