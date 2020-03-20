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  20 марта 2020
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Премьер-министр Таджикистана возглавил Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане создан Республиканский штаб по усилению противоэпидемических мероприятий. Возглавил его премьер-министр Кохир Расулзода, сообщает НИАТ Ховар.

Штаб создан с целью реализации профилактических мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19).

Утвержден состав Республиканского штаба, в который вошли руководители всех министерств и ведомств страны, секретарь Совета безопасности, генеральный прокурор, руководители соответствующих подразделений Исполнительного аппарата президента РТ, а также главы «Барки точик», «Точикматлубот», ТГМУ и другие.

Глава государства поручил Республиканскому штабу составить и утвердить План мероприятий по усилению противоэпидемических мер с целью предупреждения завоза и распространения коронавируса и обеспечить их выполнения.

Согласно Распоряжению Президента РТ, министерствам и ведомствам поручено создать внутриведомственные, а местным органам государственной власти, соответственно – местные оперативные штабы по усилению санитарно-профилактических мер.

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