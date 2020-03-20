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  20 марта 2020
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Может ли человек с коронавирусом выздороветь без лечения, рассказывает врач из Пекина
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Новый коронавирус - это не та болезнь, от которой можно вылечиться без лечения, рассказывает Ван Гоцян, врач-инфекционист международной больницы Пекинского университета (Peking University International Hospital).

У некоторых пожилых людей, у которых есть хронические заболевания, могут получить осложнения, что позже приводит к смерти.

- Даже для пациентов с легкими симптомами существует риск внезапного ухудшения их состояния, поэтому лечение необходимо. Как только коронавирус будет обнаружен, человек должен немедленно отправиться в больницу для лечения, - резюмирует врач инфекционист.

Коронавирус Covid-19 был обнаружен в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая. Первые случаи пневмонии неизвестного происхождения у местных жителей были связанны с местным рынком животных и морепродуктов Хуанань.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер пандемии.

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