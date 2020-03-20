Шавкат Мирзиёв и Нурсултан Назарбаев поздравили друг друга с Наврузом

CentralAsia (UZ) - Сегодня, 20 марта, состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с первым президентом Республики Казахстан – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым.

Лидеры тепло поздравили друг друга с наступающим праздником весны – Наврузом, сообщила пресс-служба главы Узбекистана.

Выражена полная поддержка принимаемым в двух странах решительным мерам по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, а также снижению его негативного влияния на устойчивое социально-экономическое развитие и современную динамику узбекско-казахстанских многоплановых отношений.

Подчеркнута важность продолжения эффективной координации и тесного взаимодействия на уровне правительств.

В ходе разговора рассмотрены также актуальные аспекты двусторонних отношений, состоялся обмен мнениями по вопросам регионального сотрудничества и международной повестки.