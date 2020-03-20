У двухлетней девочки, зараженной коронавирусом в Алматы, обнаружили пневмонию

CentralAsia (KZ) - Руководитель Управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев на брифинге сообщил, что у двоих пациентов с коронавирусом состояние средней степени тяжести.

Вчера сообщалось, что у одного пациента состояние средней степени тяжести в связи с наличием заболевания хронической обструктивной болезни легких.

Второй пациент со средней степенью тяжести заболевания - это двухлетняя девочка.

- У нее жалобы на кашель, на рентгене выявлена правосторонняя пневмония, состояние средней степени тяжести, без ухудшений, - сообщил Абилдаев.

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