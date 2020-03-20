В Узбекистане первые пациенты, у которых был диагностирован коронавирус, выздоравливают, - санврач страны
- Узбекистан, общество
- 16:53, 20 марта 2020
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- Обновлено: 17:11, 20 марта 2020 EnglishКыргызча
CentralAsia (UZ) - Первые пациенты, у которых был диагностирован коронавирус, уже выздоравливают, сообщил главный санитарный врач Узбекистана Бахром Алматов.
«Сегодня состояние пациентов с диагнозом коронавирус умеренно стабильное. Первые пациенты, заразившиеся этим заболеванием, выздоравливают, чувствуют себя лучше. В наших медицинских учреждениях есть запас необходимых лекарств, медицинского оборудования, созданы все условия для своевременной диагностики и эффективного лечения», - отметил Алматов.
Напомним, что на сегодняшний день в Узбекистане выявлено 33 случая заражения коронавирусом.
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