Узбекистан поднялся на две позиции в мировом рейтинге по скорости интернета

CentralAsia (UZ) - Узбекистан поднялся на две позиции в мировом интернет-рейтинге скорости за месяц. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.

Компания Ookla опубликовала свежие данные по итогам февраля 2020 года согласно данным сервиса Speedtest.net. В ежемесячном рейтинге по скорости мобильного и проводного интернета в мире Speedtest Global Index Узбекистан показал хороший рост по скорости Интернета, поднявшись ещё две позиции по сравнению с январем этого года.

В этом рейтинге Узбекистан сейчас занимает 102-ю позицию, в январе страна находилась на 104-й.

Портал Speedtest.net используется для проверки скорости Интернета пользователями во всём мире. Ресурс формирует и регулярно публикует рейтинг на основе собственных данных, полученных от пользователей.