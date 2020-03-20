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  20 марта 2020
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Узбекистан поднялся на две позиции в мировом рейтинге по скорости интернета

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан поднялся на две позиции в мировом интернет-рейтинге скорости за месяц. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.

Компания Ookla опубликовала свежие данные по итогам февраля 2020 года согласно данным сервиса Speedtest.net. В ежемесячном рейтинге по скорости мобильного и проводного интернета в мире Speedtest Global Index Узбекистан показал хороший рост по скорости Интернета, поднявшись ещё две позиции по сравнению с январем этого года.

В этом рейтинге Узбекистан сейчас занимает 102-ю позицию, в январе страна находилась на 104-й.

Портал Speedtest.net используется для проверки скорости Интернета пользователями во всём мире. Ресурс формирует и регулярно публикует рейтинг на основе собственных данных, полученных от пользователей.

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