В Узбекистане люди продолжают играть свадьбы вопреки эпидемии коронавируса

CentralAsia (UZ) - Несмотря на коронавирус, правительство Узбекистана не ввело запрет на проведение свадебных торжеств. Однако некоторые узбекистанцы, опасаясь введения запрета, переносят на март месяц свадьбы, запланированные на апрель, передает centralasian.org.



Между тем рестораны продолжают брать заказы на проведение свадебных торжеств, которые запланированы на следующий месяц.

Один из ресторанов в узбекской столице был вынужден перенести на 31 марта свадебное торжество, запланированное на 1 апреля.

По словам собеседника из Ташкента, попросившего не разглашать его имени, он был вынужден перенести дату свадьбы сына по просьбе владельца ресторана.

– Владелец ресторана сказал, что опасаются введения с 1 апреля запрета на проведение свадебных торжеств. Поэтому мы были вынуждены перенести свадьбу на 31 марта, – говорит собеседник.

Еще один собеседник из Ташкента, также пожелавший остаться неизвестным, говорит, что планирует провести свадьбу сына в марте месяце, несмотря на то, что дата торжества была назначена на апрель.

– Мы женим сына, но с датой свадьбы пока не определились. Договорившись со сватьями, хотели провести свадьбу до наступления священного месяца Рамадан. Но сейчас из-за коронавируса вводятся разные запреты, поэтому и хотели по-раньше провести свадьбу сына. Не можем найти свободный ресторан, все уже забронированы. Но все равно не теряем надежды. Сегодня пойдем договариваться с еще одним рестораном. Может на сей раз у нас все получится, – сказал собеседник.

Между тем рестораны в Ташкенте продолжают брать заказы на проведение свадебных торжеств на апрель месяц.

"Все рестораны, с администрациями которых я поговорил, берут заказы на апрель месяц. Никаких ограничений или запретов нет. Только сказали, что количество приглашенных гостей на свадебное торжество не должно превышать 200 человек, а на плов – 250 человек. Это новый порядок, ни один из ресторанов в Узбекистане не может нарушить этот порядок", – сообщил мобильный репортер.

По словам независимого журналиста и блогера Баходира Элибаева, в настоящее время в Риштанском районе Ферганской области в самом разгаре свадебный сезон.

– У нас нет никаких паники. Все свадьбы проходят, как и прежде. Позавчера я побывал на одной свадьбе. Весь обслуживающий персонал был в медицинских масках. Но не увидел, чтобы хотя бы один гость был в медицинской маске, – говорит Баходир Элибаев.

Из-за ситуации с коронавирусом с 16 марта в Узбекистане на карантин закрылись все государственные и частные учебные заведения – школы, вузы и детские сады.

В стране были отменены все массовые мероприятия, в частности, празднование «Навруза».

С 19 марта по всей стране приостановлена деятельность массажных салонов, дискотек и дискобаров и детских игровых залов.

Однако власти не стали вводить запрет на проведение свадебных торжеств.