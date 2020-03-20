[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Казахстане уволили главного санитарного врача
Жандарбек Бекшин
Жандарбек Бекшин

CentralAsia (KZ) -  Жандарбек Бекшин покинул пост главного санврача Казахстана.

"Я остался заместителем председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг", - сообщил он. Новым главным санитарным врачом по приказу министра стала Айжан Есмагамбетова.

Как сообщили СМИ, Бекшин стал заместителем председателя комитета по контролю качества товаров и услуг минздрава.

Из открытых источников следует, что вновь назначенная Есмагамбетова ранее была директором департамента политики общественного здравоохранения министерства здравоохранения Казахстана.

print
  • В Узбекистане на карантин по коронавирусу были помещены всего 9000 человек
  • Каждые десять минут в Иране от последствий коронавируса погибает один человек, - представитель минздрава страны
  • Жилой комплекс изолировали в Алматы из-за больного коронавирусом. Жители не имеют права покидать дом 15 дней



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com