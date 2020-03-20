В Казахстане уволили главного санитарного врача

Жандарбек Бекшин

CentralAsia (KZ) - Жандарбек Бекшин покинул пост главного санврача Казахстана.

"Я остался заместителем председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг", - сообщил он. Новым главным санитарным врачом по приказу министра стала Айжан Есмагамбетова.

Как сообщили СМИ, Бекшин стал заместителем председателя комитета по контролю качества товаров и услуг минздрава.

Из открытых источников следует, что вновь назначенная Есмагамбетова ранее была директором департамента политики общественного здравоохранения министерства здравоохранения Казахстана.