В Узбекистане из-за коронавируса закрыли около 2000 общественных заведений

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане закрылись почти 2000 тренажерных и фитнес-залов, ночные клубы, караоке-клубы, детские игровые и компьютерные залы, массажные салоны и сауны.

Ране сообщалось, что, с 19 марта в Узбекистане временно приостановлена деятельность общественных заведений, в том числе массажных салонов, дискотек и баров, а также детских игровых и компьютерных залов.

По данным пресс-службы государственного налогового комитета, в настоящее время приостанавливается деятельность 1924 заведений развлекательной сферы по всей стране.

В Ташкенте закрылись 427 таких заведений, в Андижанской области - 231, Самаркандской - 187, в Каракалпакстане - 142 и в других регионах страны.

«Стоить отметить, что некоторые владельцы заведений, предоставляющих развлекательные услуги, прекращают свою деятельность, не дожидаясь поручений контролирующих органов. Сознательные граждане делают выбор самостоятельно», – отметили в ГНК республики.

Напомним, что в настоящее время в Узбекистане зафиксировано 33 случая коронавируса.