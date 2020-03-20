Еще 3 случая коронавируса выявлены в Нур-Султане. Всего в стране 52 зараженных

CentralAsia (KZ) - Зарегистрировано еще три случая заражения коронавирусной инфекцией в Нур-Султане. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Казахстана.

В Казахстане на 20 марта 52 заразившихся.

В Алматы – 22 случая, в Нур-Султане – 28, в Караганде - 2.

Ранее сообщалось, что в Алматы было выявлено 10 очагов коронавируса. Из-за пандемии COVID-19 власти Казахстана объявили в стране режим чрезвычайного положения до 15 апреля. С 19 марта города Нур-Султан и Алматы закрыли на карантин.

С 19 марта в Нур-Султане и Алматы действует карантин.

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