[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Еще 3 случая коронавируса выявлены в Нур-Султане. Всего в стране 52 зараженных

CentralAsia (KZ) -  Зарегистрировано еще три случая заражения коронавирусной инфекцией в Нур-Султане. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Казахстана.

В Казахстане на 20 марта 52 заразившихся.
В Алматы – 22 случая, в Нур-Султане – 28, в Караганде - 2.

Ранее сообщалось, что в Алматы было выявлено 10 очагов коронавируса. Из-за пандемии COVID-19 власти Казахстана объявили в стране режим чрезвычайного положения до 15 апреля. С 19 марта города Нур-Султан и Алматы закрыли на карантин.

С 19 марта в Нур-Султане и Алматы действует карантин.

Все новости по теме можно прочитать по ссылке.



Новости по теме:

print
  • Как выглядит Алматы в первый день карантина?
  • Россия усиливает меры безопасности для сотрудников консульского отдела в Туркменистане
  • В Узбекистане из-за коронавируса закрыли около 2000 общественных заведений



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com