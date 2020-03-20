С 23 марта в Узбекистане запретили проведение свадеб

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане с 23 марта в соответствии с Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» будут отменены публичные мероприятия, такие как свадьбы, семейные торжества, церемонии, чтобы защитить здоровье граждан.

Как сообщает Телеграм-канал Koronavirus Info, рекомендуется, чтобы в случаях необходимости, эти церемонии проводились компактно, с участием 10-15 человек, в кругу родственников.

Напомним, что в настоящее время в Узбекистане зафиксировано 33 случая коронавируса.

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