Передается ли коронавирус через одежду?

CentralAsia (CA) - Новый коронавирус Covid-19 маловероятно передается через одежду. И нет никакой необходимости дезинфицировать одежду, если вы не посещали больницу, где лечатся пациенты с коронавирусом или вступали в непосредственный контакт с зараженными, рассказывает Фэн Лужао, аналитик Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний*.

- Алкоголь не оказывает разъедающего действия на обычную одежду. Однако он легко воспламеняется и может загореться из- за высокой температуры, открытого огня или статического электричества. Поэтому распылять медицинский спирт непосредственно на одежду не рекомендуется, - заключил аналитик.

Может ли человек с коронавирусом выздороветь без лечения, рассказывает врач из Пекина.

*Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний является независимым агентством Национальной комиссии здравоохранения, базирующейся в Пекине. Правительственный орган.

Коронавирус Covid-19 был обнаружен в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая. Первые случаи пневмонии неизвестного происхождения у местных жителей были связанны с местным рынком животных и морепродуктов Хуанань.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер пандемии.