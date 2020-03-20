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  21 марта 2020
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В Италии за сутки из-за коронавируса умерли 627 человек

CentralAsia (CA) -  В Италии за последние сутки 627 скончались в результате заражения новой коронавирусной инфекций. Об этом сообщил 20 марта начальник службы гражданской оборона страны.

Отмечается, что это самый высокий показатель смертности за сутки с момента начала эпидемиии коронавируса в Италии. Общее количество жертв вируса на территории страны достигло 4 032 человек.

Зарегистрировано 5 986 новых случаев заражения.

Общее количество зараженных на данный момент возросло до 37 860. А в целом, включая смертельные случаи, в Италии за все время был зарегистрирован 47 021 случай COVID-19.

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