6 эффективных лекарств китайской народной медицины против коронавируса, которыми пользуются врачи в Ухани

CentralAsia (CA) - Традиционная китайская медицина (ТКМ) играет важную роль в профилактике, лечении и реабилитации вируса COVID-19.

Официальные данные показывают, что до 15 марта 91,6% пациентов в провинции Хубэй, эпицентре вспышки, и 92,4% пациентов по всей стране лечились с помощью ТКМ.

По данным государственного управления традиционной китайской медицины, «три формулы и три лекарства» доказали свою эффективность в борьбе с вирусом. О 6 эффективных методов ТКМ рассказывает Zhang Yangfei в China Daily, один из разделов которых посвящен коронавирусу.

1. Гранула Цзиньхуа Цинган

Аптекарь взвешивает китайские фитопрепараты для пациентов, инфицированных новым коронавирусом, в провинциальной больнице традиционной китайской медицины Аньхой в Хэфэе, провинция Аньхой, 18 февраля 2020 года. [Фото/Синьхуа].



Гранула Цзиньхуа Цинган была разработана во время пандемии гриппа H1N1 2009 года (свиной грипп). Он состоит из 12 растительных компонентов, включая жимолость, мяту и лакрицу, и поможет снизить жар и детоксифицировать легкие.

Он оказывает лечебное действие при лечении больных легкой и средней степени тяжести, может улучшить скорость восстановления лимфоцитов и лейкоцитов, а также снизить частоту развития более тяжелой формы заболевания.

В начале февраля 102 пациента с легкими симптомами в Ухане принимали гранулу Цзиньхуа Цинган при лечении. Ухудшилось состояние только у 11,8% пациентов и им потребовалось всего полтора дня, чтобы снизить температуру.

Сравнительный эксперимент показал, что пациенты, принимавшие гранулу Цзиньхуа Цинган, получили отрицательный результат на коронавирус на два с половиной дня раньше, чем группа, которая не принимала гранулу. Группе, получавшей гранулу, также потребовалось 8 дней, чтобы показать улучшение, в то время как другой группе потребовалось 10 дней.

2. Lianhua Qingwen Капсула/Гранула

Коробка с капсулой Lianhua Qingwen [Фото/IC]





Лекарство LianhuaQingwen - это очень распространенная традиционная китайская медицина, используемая для лечения простуды и гриппа. Составленный из 13 растительных компонентов, он оказывает целебное действие на пациентов с легкими и средними симптомами, особенно при лечении лихорадки, кашля и усталости. Он может уменьшить возникновение ухудшения состояния и помочь пациентам получить отрицательный результат на тест Covid-19.

3. Инъекция Xuebijing

Инъекция Xuebijing [Photo/chasesun.cn]





Эта инъекция была разработана и продавалась во время эпидемии тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в 2003 году. Он состоит из пяти растительных экстрактов, и его основная функция заключается в детоксикации и устранении застоя крови. Он обычно используется для лечения сепсиса.

Он эффективен в подавлении синдрома системного воспалительного ответа, индуцированного инфекцией, при лечении тяжелобольных пациентов, а также при восстановлении нарушенной функции органов.

Начальные клинические исследования показали, что инъекция в сочетании с западной медициной может увеличить скорость выписки из больницы и уменьшить скорость ухудшения состояния.

Новый коронавирус также имеет тенденцию вызывать чрезмерное свертывание крови в организме, что приводит к эмболии органов и повреждению тканей, а эта инъекция может помочь предотвратить чрезмерную свертываемость и образование тромбов.

Сравнительный эксперимент из 710 случаев, совместно проведенный более чем 30 больницами, показал, что инъекция в сочетании с регулярным лечением может снизить смертность тяжелых пациентов на 8,8 процента и сократить сроки госпитализации в отделение интенсивной терапии на 4 дня.

Еще один проект предусматривал клиническое применение инъекций к пациентам с критическим состоянием с конца января, когда было пролечено 156 пациентов в 32 больницах. Все они показали улучшение ситуации.

Исследование клинической безопасности инъекции также показало, что частота побочных реакций составляет около 0,3%, что является очень безопасным показателем, и не будет отрицательно реагировать на другие антибиотики или лечение.

4. Отвар для очищения и детоксикации легких

Фармацевты распределяют лекарства в соответствии с рецептами для очищения легких и детоксикации с помощью отвара в Университете китайской медицины Аньхой 21 февраля 2020 года. [Фото/Синьхуа]





Отвар для очищения и детоксикации легких получен из нескольких классических рецептов в работе традиционной китайской медицины, известной на английском языке как «Cold Damage Diseases» (Shang Han Za Bing Lun), который был написан Чжан Чжунцзином незадолго до 220 года нашей эры. Он содержит 21 растительный компонент и в основном эффективен для улучшения симптомов лихорадки, кашля и усталости, а также состояния легких, как показано на компьютерной томографии, у тяжелых пациентов.

Исследования доказали, что отвар может регулировать множество клеточных сигнальных путей –поскольку клетки взаимодействуют друг с другом, получая и обрабатывая химические сигналы в ответ на изменения окружающей среды, - чтобы подавить репликацию вируса и избежать или смягчить цитокиновые бури, которые являются чрезмерной реакцией клеток, повреждающих иммунную систему.

Гиперцитокинемия (цитокиновый шторм, цитокиновый каскад) — это потенциально летальная реакция иммунной системы, суть которой состоит в неконтролируемой и не несущей защитной функции активации цитокинами иммунных клеток в очаге воспаления и высвобождении последними новой порции цитокинов, вследствие наличия прямой связи между этими процессами.

Отвар нацелен на легкие и может также защитить другие органы. Его можно использовать как общий рецепт для лечения легких, умеренных, тяжелых и критических пациентов.

Тонг Сяолин, главный научный сотрудник Китайской академии китайских медицинских наук, рассказал, что 1261 новый пациент с коронавирусом в 10 провинциях приняли данный отвар. 1122 человек выздоровели и симптомы больше не появлялись, у 71 были улучшения без дальнейших случаев ухудшения.

Было также 40 пациентов в тяжелом состоянии, которые принимали этот отвар. После приема лекарства 28 человек были выписаны из больницы, а состояние 10 улучшилось, причем их симптомы менялись от тяжелых до легких.

5. Формула HuaShiBaiDu (Хуашибайду)

Фармацевт обрабатывает гранулы традиционной китайской медицины в провинциальной больнице Ганьсу TCM в Ланьчжоу, провинция Ганьсу, 20 февраля 2020 года. [Фото/Синьхуа]







Формула HuaShiBaiDu - это основной рецепт, разработанный национальной командой традиционной китайской медицины из Китайской академии медицинских наук (China Academy of Chinese Medical Sciences) . Составленная из 14 растительных компонентов, формула основана на рекомендациях раннего Национального плана диагностики и лечения, а также на опыте клинической практики в больнице Ухань Цзиньтань.

Его основное применение заключается в детоксикации, удалении «сырости и тепла» из организма и облегчении кашля для достижения внутреннего баланса тела. Его можно использовать для лечения легких, умеренных и тяжелых пациентов.

Этот рецепт обладает комплексным лечебным эффектом на различных стадиях новой коронавирусной пневмонии и может значительно сократить продолжительность пребывания в стационаре и улучшить клинические симптомы и состояние легких, как показали компьютерная томография и другие исследования. Исследования на морских свинках показали, что эта формула может снизить вирусную нагрузку на легкие на 30 процентов.

6. Гранула XuanFeiBaiDu

Фармацевт готовит рецепт ТКМ в шестой больнице Уханя, провинция Хубэй. [Фото Wang Jing/China Daily]





Гранула Xuanfeibaidu, содержащая 13 травяных компонентов, происходит из нескольких классических традиционных рецептов.

Он может детоксикировать легкие, а также используется для лечения пациентов с легкими и тяжелыми симптомами. Исследования показали, что рецепт может сократить время, необходимое для исчезновения клинических симптомов и возвращения температуры к норме, и может эффективно предотвращать ухудшение состояния пациентов.