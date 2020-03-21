Во Франции число зараженных коронавирусом выросло за сутки на 1600 человек

CentralAsia (CA) - Число зараженных коронавирусом во Франции за сутки увеличилось на 1617 человек. Об этом сообщил глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

Летальных исходов за сутки зарегистрировано - 450.

По его словам, 5226 человек с коронавирусом госпитализированы, из них 1297 человек находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Общее количество зараженных коронавирусом в стране составляет 12, 612 человек, скончавшихся - 450.