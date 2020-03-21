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  21 марта 2020
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Глава ВОЗ об отношении молодежи к коронавирусу: Вы не непобедимы, вирус может убить даже вас

CentralAsia (CA) -  Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает тяжелого протекания вируса COVID-19 у детей.

- Сегодня у меня есть послание для молодежи: вы не непобедимы. Вы можете попасть в больницу из-за коронавируса на несколько недель или он может даже убить вас. Если вы и не заболеете, то выбор, который вы делаете о том, куда вы пойдете, может стать вопросом жизни и смерти для другого, - сообщал сегодня на брифинге глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус.

Общее количество зараженных коронавирусом в мире на данный момент составляет - 270 тыс. человек, летальных исходов - 11 тыс. Выздоровели - 90 тыс. людей.

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