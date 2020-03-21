В США в одной семье от коронавируса скончались четыре человека

CentralAsia (CA) - В Нью-Джерси 73-летняя Грейс Фаско и три ее ребенка скончались от коронавируса в течение одной недели. Еще 20 родственников находятся на карантине, пишет The Mirror.

У Грейс было 11 детей и 27 внуков. Она скончалась в больнице, где ее присоединили к аппарату искусственной вентиляции легких, так и не узнав, что двое ее 55-летних детей погибли днем ранее. В течение недели скончалась еще и ее дочь.

Считается, что эта семья заразилась вирусом на семейном обеде, на котором присутствовал человек, который был в контакте с первым человеком, умершим от COVID-19 в США.

Адвокат семьи, Розанна Парадизо Фодера, сообщила газете New York Times, что ни у одной из трех жертв не было серьезных проблем со здоровьем.

Общее количество зараженных коронавирусом в США - 16 тысяч, летальных исходов - 229.