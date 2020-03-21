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  21 марта 2020
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До 30 апреля в Монголии продлен режим повышенной готовности из-за коронавируса

CentralAsia (MNG) -  По всей Монголии продлен режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса до 30 апреля.

В школах, детсадах и вузах отменены занятия, под запретом находятся все массовые мероприятия. Такие распоряжения подписаны Государственной чрезвычайной комиссии Монголии (ГЧК).

20 марта ГЧК провела заседание, на котором обсужден и решен вопрос о продлении срока ограничения деятельности вузов, школ и детсадов в масштабах страны до 30 апреля. И приостановления международных рейсов и пассажирских поездов был продлен до 30 апреля.

Напомним, что в связи с принимаемыми своевременными мерами по предотвращению распространения коронавируса Правительство ранее постановило ограничить деятельность образовательных учреждений страны до 30 марта.

В соответствии с решением ГЧК и правительства, государственные и местные административные организации и юридические лица были частично переведены в состояние повышенной готовности с 12 февраля для предотвращения новых коронавирусных инфекций.

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