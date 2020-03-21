[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Монголии зарегистрированы еще 4 зараженных коронавирусом. Всего 10 случаев

CentralAsia (MNG) -  Зарегистрировано еще 4 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Монголии. Об этом сообщает оперативный штаб Минздрав и Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям страны.

На сегодняшний день в стране подтверждены 10 случаев регистрации коронавируса, все случаи - завозные.

- Новая коронавирусная инфекция была обнаружена у 2 мужчин и 2 женщин, которые прибыли из Берлина 16 марта эвакуционным рейсом, - сообщает гендиректор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний Д.Нямхуу.

print
  • В мире за сутки выявлено более 24 тыс. случаев заражения новым типом коронавируса
  • Выехать или въехать в Узбекистан можно будет только после 1 мая
  • США приостановили выдачу виз в Узбекистане и других странах



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com