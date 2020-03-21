В Монголии зарегистрированы еще 4 зараженных коронавирусом. Всего 10 случаев

CentralAsia (MNG) - Зарегистрировано еще 4 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Монголии. Об этом сообщает оперативный штаб Минздрав и Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям страны.

На сегодняшний день в стране подтверждены 10 случаев регистрации коронавируса, все случаи - завозные.

- Новая коронавирусная инфекция была обнаружена у 2 мужчин и 2 женщин, которые прибыли из Берлина 16 марта эвакуционным рейсом, - сообщает гендиректор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний Д.Нямхуу.