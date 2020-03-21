Соотечественники просят Правительство Монголии о содействии в эвакуации из Италии

CentralAsia (MNG) - Правительство по решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям организовало специальный дежурный рейс для приезда монголов из-за границы, у которых есть веские основания. Настоящее время всего Монголия эвакуировала 984 своих граждан из разных стран.

Из-за глобальной пандемической коронавирусной инфекции монголы, желающие вернуться из-за границы в другие страны, продолжают обращаться в посольство. Например, около 300 человек из Италии сделали срочный запрос на возвращение на родину.

Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям сообщает, что «следующий чартерный рейс состоится после 14 дней изоляции граждан, прибывших первым чартерным рейсом». Министерство дороги и транспорта выясняет, из каких стран начнут следующие чартерные рейсы и доставят своих граждан.

В Италии число жертв коронавируса за сутки превысило 600. В Италии за сутки от коронавируса COVID-19 умерли 627 человек, что является новым рекордом.

По состоянию на 20 марта, в Италии от коронавируса скончались 4032 человека. До пятницы в Италии ранее не регистрировалось более 475 смертей за один день, в то время как в Китае, где резко прекратилось распространение инфекции, никогда не фиксировалось более 150.

По данным Агентства гражданской защиты, общее количество случаев заражения в Италии выросло до 47421. Наиболее пострадавший северный регион Ломбардия по-прежнему находится в критической ситуации: 2549 человек погибли и заражены 22 264 человека.