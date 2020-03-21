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  21 марта 2020
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20 тысяч волонтёров согласились заразиться для создания вакцины от коронавируса
// Посольство США в Бишкеке

CentralAsia (CA) -  Более 20 тысяч человек согласились стать подопытными для создания вакцины от коронавируса, сообщает The Wall Street Journal.

Добровольцы записались в программу исследования британской группы hVIVO. Отмечается, что в настоящее время в мире не разработана вакцина против нового типа коронавируса, в связи с чем при поиске лекарства используются вирусы того же семейства.

После заражения испытуемые проведут на карантине две недели. За участие в опытах каждому выплатят по 3500 фунтов.

По данным Worldometers, коронавирус распространился уже на 185 стран и территорий. В общей сложности было зафиксировано 276 170 случаев заболевания коронавирусом. Умерли 11 405 человек, выздоровели — 91 952.

Наибольшее количество случаев коронавируса было зафиксировано в Китае (81 008), а среди европейских стран — в Италии (47 021). Наибольшее количество умерших от коронавируса — также в Италии (4032) и Китае (3255).

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