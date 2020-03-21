Шавкат Мирзиёев присвоил Сергею Лаврову орден «Дустлик»

CentralAsia (UZ) - Сегодня, 21 марта, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отмечает 70-летний юбилей.



21 марта глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов направил поздравительное послание своему коллеге, главе внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергею Викторовичу Лаврову по случаю его 70-летнего юбилея, сообщает МИД РУз.

В послании глава МИД Узбекистана сообщает, что 20 марта 2020 года президент Ш.Мирзиёев подписал Указ «О награждении Сергея Викторовича Лаврова Орденом «Дустлик» за большие заслуги в развитии узбекско-российского стратегического партнёрства, весомый вклад в расширение многоплановых двусторонних отношений во всех сферах, укрепление дружбы и взаимопонимания между народами двух стран.

В поздравлении также отмечается, что в Узбекистане Сергея Лаврова знают как «видного государственного и политического деятеля, опытного руководителя, высокопрофессионального дипломата и истинного патриота России», который пользуется заслуженным уважением во всем мире.