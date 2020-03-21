Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил всех казахстанцев с Наурызом

CentralAsia (KZ) - Глава республики Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз мейрамы, сообщает пресс-служба Акорды.

«Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с весенним праздником Наурыз мейрамы! Наурыз олицетворяет собой пробуждение природы, возрождение жизненных сил, духовный подъем. Глубокое философское содержание этого праздника символизирует обновление, благоденствие, гармонию в отношениях человека с родной землей, согласие и взаимопонимание в обществе. Этот светлый праздник наш народ встречает с чистыми помыслами и надеждами», - сказал президент.

«Нас всех объединяют единые устремления и энергия созидания. Каждый из нас готов поделиться самым ценным, разделить радость и помочь в трудные минуты близким, друзьям, соседям. К сожалению, в нынешнем году праздник Наурыз проходит в необычной обстановке. Угрожающее распространение коронавируса, ставшего пандемией, нанесло серьезный ущерб глобальной экономике, отрицательно повлияло и на нашу страну. Весь мир столкнулся с невиданным по своим последствиям испытанием», - сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Он напомнил, что с 16 марта 2020 года на территории Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Создана Государственная комиссия, которая по моему поручению принимает конкретные меры по защите здоровья граждан и стабилизации экономической ситуации.

«У меня нет сомнений в том, что вместе мы достойно справимся с этими колоссальными трудностями, проявим единство и сплоченность нашего народа. Желаю всем соотечественникам крепкого здоровья и больших успехов! Пусть светлый праздник Наурыз принесет достаток и благополучие в каждый дом!» - заключил глава государства.