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  21 марта 2020
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Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз

CentralAsia (KZ) -  Елбасы поздравил казахстанцев с Наурызом. Нурсултан Назарбаев отметил, что в этом году Наурыз в Казахстане впервые отмечается без народных гуляний и торжественных мероприятий.

Поздравление первого президента Казахстана с праздником Наурыз распространила пресс-служба Елбасы.

"В этом году мы впервые отмечаем Наурыз без народных гуляний и торжественных мероприятий. И на это есть веские причины. Мы столкнулись с опасным вирусом, который распространился по всему миру. Но ничто не может отменить наступление весны и праздничного настроения. Мы едины и готовы работать над тем, чтобы сделать страну лучше", - отметил в тексте поздравления Назарбаев.


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