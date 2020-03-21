Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз

CentralAsia (KZ) - Елбасы поздравил казахстанцев с Наурызом. Нурсултан Назарбаев отметил, что в этом году Наурыз в Казахстане впервые отмечается без народных гуляний и торжественных мероприятий.



Поздравление первого президента Казахстана с праздником Наурыз распространила пресс-служба Елбасы.

"В этом году мы впервые отмечаем Наурыз без народных гуляний и торжественных мероприятий. И на это есть веские причины. Мы столкнулись с опасным вирусом, который распространился по всему миру. Но ничто не может отменить наступление весны и праздничного настроения. Мы едины и готовы работать над тем, чтобы сделать страну лучше", - отметил в тексте поздравления Назарбаев.