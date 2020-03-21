Несмотря на возникшие трудности, жизнь продолжается, - Мирзиёев

CentralAsia (UZ) - Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с праздником Навруз. Президент поблагодарил народ за то, что, "правильно оценивая нынешнюю непростую ситуацию, поддерживает принимаемые меры".

"Не случайно в народе говорят: “Год на год не приходится”. В жизни не бывает все гладко, не обходится без испытаний и трудностей. Сегодня мы еще глубже осознаем эту истину. Мы столкнулись с такой серьезной угрозой, как инфекция коронавируса. Государство и правительство принимают все меры для ее скорейшего устранения.

Уверен, что все наши граждане, независимо от национальности, языка, вероисповедания, сплотятся еще сильнее и, сохраняя спокойствие, проявляя твердую волю, высокую сознательность и ответственность, сумеют преодолеть это испытание", - отметил президент.

Мирзиёев также напомнил, что в этом году, учитывая обстановку с коронавирусом, в стране приостановлено проведение массовых мероприятий в дни Навруза.

"Пользуясь случаем, еще раз благодарю наш народ за то, что, правильно оценивая нынешнюю непростую ситуацию, поддерживает принимаемые меры. Надеюсь, в скором времени эти тревожные дни останутся позади. И мы вместе с нашим народом отметим еще много праздников, проведем много сайилей, широких народных гуляний", - подчеркнул президент. Напомним, что на 21 марта в Узбекистане зарегистрировано 33 случая заражения коронавирусом.

