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  21 марта 2020
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США приостановили выдачу виз в Узбекистане и других странах

CentralAsia (CA) -  Государственный департамент США сообщил о приостановлении выдачи виз во всех посольствах и консульствах страны в связи с COVID-19.

Оказание визовых услуг приостановлено во всех посольствах и консульствах из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США.

Посольства и консульства отменят все обычные визы для иммиграционных и неиммиграционных случаев с 20 марта 2020 года.

Визовые центры будут работать только со срочными и неотложными случаями.

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