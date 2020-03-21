США приостановили выдачу виз в Узбекистане и других странах

CentralAsia (CA) - Государственный департамент США сообщил о приостановлении выдачи виз во всех посольствах и консульствах страны в связи с COVID-19.



Оказание визовых услуг приостановлено во всех посольствах и консульствах из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США.

Посольства и консульства отменят все обычные визы для иммиграционных и неиммиграционных случаев с 20 марта 2020 года.

Визовые центры будут работать только со срочными и неотложными случаями.