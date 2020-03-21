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  21 марта 2020
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В мире за сутки выявлено более 24 тыс. случаев заражения новым типом коронавируса

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в мире было выявлено более 24 тыс. случаев заражения новым типом коронавируса, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Общее число зараженных людей в мире, таким образом, достигло 234 073, уточнила организация.

Большая часть из зарегистрированных за последние сутки заражений приходится на Европу (17 506), существенно меньше случаев — 4104 — было выявлено на территории Южной и Северной Америк.

Кроме того, по данным ВОЗ, за прошедшие сутки из-за заражения коронавирусом в мире умер 1061 человек, общее количество жертв приблизилось к 10 тыс. (9840).

Наибольшее количество жертв зафиксировано в Италии — по последним данным, в стране скончались 3407 человек. Накануне стало известно, что по этому показателю Италия обошла Китай, откуда начала распространяться инфекция и который до недавнего времени занимал первые позиции. За последние сутки в Италии умерли 429 человек.

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