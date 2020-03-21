В Ташкенте за 1 месяц построят три больницы в рамках борьбы с коронавирусом

CentralAsia (UZ) - В течении месяца в рамках борьбы с коронавирусом в Ташкенте намечено построить три новые больницы. Об этом сообщила председатель верхней палаты парламента Танзила Нарбаева.



"Вчера наш Президент на видеоселекторном совещании особо отметил, что за короткий срок в столице будут построены и введены в эксплуатацию три больницы. В связи с карантином эти учреждения предназначены для приема больных. Однако в дальнейшем их можно использовать и в других целях в медицинской сфере", - отметила Нарбаева.

На 21 марта в Узбекистане было выявлено 33 случая коронавируса COVID-19. С 21 марта в стране закрываются развлекательные объекты и пункты общепита, а с 23 марта запрещается проведение свадеб и других семейных мероприятий с участием большого числа людей.

Указом главы государства одобрено создание при Министерстве финансов Антикризисного фонда в объеме 10 трлн сумов (1 млрд долларов США), а также ряд мер для поддержки бизнеса, финансовой стабильности и социальной сферы.

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