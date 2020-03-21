В Алматы на время карантина все парки будут закрыты

CentralAsia (KZ) - В Алматы в целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса с 21 марта все национальные парки, расположенные на территории города, временно будут закрыты, сообщает пресс-служба администрации города.

«Просим жителей на время карантина воздержаться от походов в Парк Первого президента, Центральный парк культуры и отдыха, парк 28 Панфиловцев, Family Park, Ботанический сад, парк «Мир фантазий», Алматинский зоопарк, Алма-арасан и другие места массового скопления людей на выходных», - говорится в сообщении.

Ранее акиматом было принято решение о закрытии высокогорного катка Медеу, горнолыжного курорта Шымбулак, горнолыжной базы «Пионер» и парка Кок-Тобе, а также о приостановке деятельности туристских организаций, осуществляющих туры и экскурсии по Алматы и алматинской агломерации, до стабилизации эпидемиологической ситуации с COVID-19. Кроме этого, управлением туризма были даны рекомендации туроператорам о приостановке выездных и въездных туров в страны с неблагополучным эпидемиологическим фоном.

Напомним, в настоящее время в Казахстане зарегистрировано 52 случая коронавируса.

С 19 марта в Нур-Султане и Алматы действует карантин.

Все новости по теме можно прочитать по ссылке.

