В Узбекистане запущен сайт по информированию общественности о COVID-19

CentralAsia (UZ) - Министерство здравоохранения Узбекистана и Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций запустили веб-сайт по информированию общественности и предупреждению распространения вируса COVID-19 (коронавирус) – coronavirus.uz.

На веб-сайте представлена актуальная информация о распространении коронавируса и принимаемых мерах со стороны ответственных министерств и ведомств.

Для соотечественников, находящихся за рубежом, представлена информация о способах связи с оперативным штабом МИД и прямыми контактными данными уполномоченных сотрудников посольств страны за рубежом.

Кроме статистической информации и новостей сайт подробно рассказывает о симптомах болезни, группах риска, процедуре диагностики и возможных способах минимизации заражения.

Министерство здравоохранения Узбекистана призывает население быть бдительными и рассудительными, знать, как себя вести при подозрениях на инфекцию у себя или близких, носить маску в общественном транспорте и местах скопления людей, проветривать верхнюю одежду и чаще мыть руки.

Напомним, что на 21 марта в Узбекистане было выявлено 33 случая коронавируса COVID-19. С 21 марта в стране закрываются развлекательные объекты и пункты общепита, а с 23 марта запрещается проведение свадеб и других семейных мероприятий с участием большого числа людей.

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