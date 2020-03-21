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  21 марта 2020
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Один из зараженных коронавирусом в Казахстане прибыл рейсом Стамбул-Бишкек 17 марта, а затем на машине на территорию РК
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане зарегистрировали 53-й случай заражения коронавирусом. Его выявили в Каскелене, сообщает минздрав страны.

- Это мужчина 1986 года рождения. 17 марта прилетел рейсом Стамбул – Бишкек. 18 марта он выехал в город Каскелен Карасайского районе Алматинской области на автотранспорте. На данный момент он находится в стационаре. Состояние удовлетворительное, – передает zakon.kz со ссылкой на официального представителя министерства здравоохранения Диаса Ахметшарипа.

На сегодняшний день в стране подтверждено 53 случая регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане – 28 случаев, Алматы – 22 случая, Караганда - 2 случая, Алматинская область - 1 случай.

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