В Нур-Султане откроют стационар на 1051 койко-мест

CentralAsia (KZ) - В городе Нур-Султан развернут стационар на 1051 койко-мест, также развернуты 44 реанимационных коек, полностью оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких.

Как сообщили местные СМИ, стационары будут созданы на базе четырех гостиниц.

«В городе проведена работа по открытию карантинного стационара. Это в гостиничных комплексах Рамада Плаза, Hilton, гостиница Турист и Алау», — сказала 21 марта на брифинге руководитель Управления общественного здравоохранения города Сауле Кисикова, отметив, что они рассчитаны на 1200 койко-мест.

Вместе с тем, напомнила она, в городе уже развернут стационар на 1051 койко-мест и еще 44 реанимационных коек.

На сегодняшний день в стране подтверждено 53 случая регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан – 28 случаев, г. Алматы – 22 случая, г.Караганда - 2 случая, Алматинская область - 1 случай.

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