Президент Казахстана посетил Центр оперативного реагирования на коронавирус

CentralAsia (KZ) - Президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил Центр оперативного реагирования, координирующий работу по борьбе с коронавирусом

Одна из задач Центра – обеспечение населения проверенной информацией, сообщила пресс-служба Акорды.

"Это особенно важно, когда в отдельных СМИ и соцсетях распространяются ложные сведения. Все официальные данные по вопросам противодействия коронавирусу доступны на сайте coronavirus2020.kz", - сказал президент.

Он так же отметил, что общая задача – строго соблюдать карантийный режим в двух основных городах.

"К коронавирусу равнодушно, благостно относиться нельзя, следует выполнять все предписания. Правительство обязано в кратчайшие сроки обеспечить граждан масками и антисептиками", - подытожил Токаев.