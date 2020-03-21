[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Президент Казахстана посетил Центр оперативного реагирования на коронавирус

CentralAsia (KZ) -  Президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил Центр оперативного реагирования, координирующий работу по борьбе с коронавирусом

Одна из задач Центра – обеспечение населения проверенной информацией, сообщила пресс-служба Акорды.

"Это особенно важно, когда в отдельных СМИ и соцсетях распространяются ложные сведения. Все официальные данные по вопросам противодействия коронавирусу доступны на сайте coronavirus2020.kz", - сказал президент.

Он так же отметил, что общая задача – строго соблюдать карантийный режим в двух основных городах.

"К коронавирусу равнодушно, благостно относиться нельзя, следует выполнять все предписания. Правительство обязано в кратчайшие сроки обеспечить граждан масками и антисептиками", - подытожил Токаев.

print
  • В Казахстане зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусом
  • В Узбекистане на карантин по коронавирусу были помещены всего 9000 человек
  • У двухлетней девочки, зараженной коронавирусом в Алматы, обнаружили пневмонию



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com