Число случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 160
- Азия и мир, общество
- 14:28, 21 марта 2020
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CentralAsia (CA) - Число случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 160, сообщается 21 марта на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении.
Ранее власти республики сообщали о 136 подтвержденных случаях коронавируса.
"В Армении подтверждены 160 случаев коронавируса. Один человек излечился, случаев смерти от болезни нет", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 234 тысячи человек, почти 10 тысяч скончались.