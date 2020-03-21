Чартерный рейс доставит из Пекина в Монголию 105 китайских инженеров

CentralAsia (MNG) - Министр дорожно-транспортного развития Б.Энх-Амгалан заявил, что на фоне блокировки коронавируса в Монголии, строительство дороги, соединяющей Улан-Батор с городом Дархан, возобновляется.

Однако правительство Монголии решило не привлекать 6000 иностранных рабочих для строительства в этом году, а заключило контракт с 105 китайскими инженерами, которые должны будут работать на важной магистрали Улан-Батор —Дархан.

Зафрахтованный правительством рейс прибудет в воскресенье (22 марта). Как сообщается, все остальные рейсы, кроме чартеров приоритетной эвакуации, продлены до 30 апреля.

По словам чиновников, китайские инженеры получат свои монгольские визы после тестирования на отсутствие коронавирусной инфекции в Пекине.

Как только самолет приземлится в аэропорту Буянт-Ухаа, инженеры будут доставлены на автобусе в аймаке Төв, ггде они будут изолированы в течение 14 дней под медицинским наблюдением по коронавирусу.

Автострада Улан-Батор — Дархан протяженностью 244 км, построенная в 1970-1980 годах, проходит через крупные промышленные города, сельскохозяйственные районы и туристические лагеря. Дорога имеет стратегическое значение, поскольку является частью коридора север-юг, связывающего столицу с Россией. Дархан является третьим по величине городом страны.

Из-за более тяжелого, чем планировалось, использования и отсутствия технического обслуживания, дорога в настоящее время сильно повреждена и является причиной многих аварий, в том числе смертей и травм, приводящих к изменению жизни. Почти 3800 автомобилей ежедневно пользуются дорогой; первоначальная проектная мощность составляла всего 600 автомобилей в день! Поток автомобилей увеличивается до 12300 во время двух традиционных фестивалей Наадам и Цагаан Сар (Лунный Новый год). Во время последнего, который происходит в зимнее время, плохие погодные условия, включая лед и метели делают дорогу Дархан еще более смертоносным. Тем не менее, в этом году не было никаких аварий, так как все дороги за пределами столицы были закрыты на время Цагаан Сар, в качестве меры безопасности против Covid-19. Дорога будет отремонтирована с четырьмя полосами и бетонными поверхностями в соответствии с международными стандартами.