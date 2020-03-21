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  21 марта 2020
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В Узбекистане людей призвали не ездить на дачи во время карантина

CentralAsia (UZ) -  В Министерстве внутренних дел Узбекистана сообщили, что во время карантина безопаснее всего оставаться дома.

МВД Узбекистана в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции призвало граждан воздержаться от поездок на дачи, расположенные на территории Ташкентской области и других регионов.

"Передача дачных участков в краткосрочную аренду, посещение этих мест гражданами из различных регионов, непроведение на большинстве дачных участков дезинфекционных мероприятий на требуемом уровне и несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил вызывает повышенную опасность заражения и распространения вирусной инфекции", — говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что во время карантина безопаснее всего оставаться дома.

Напомним, что на 21 марта в Узбекистане было выявлено 33 случая коронавируса COVID-19. С 21 марта в стране закрываются развлекательные объекты и пункты общепита, а с 23 марта запрещается проведение свадеб и других семейных мероприятий с участием большого числа людей.

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