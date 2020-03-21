На выездах из Алматы установят 16 круглосуточных санитарных постов
CentralAsia (KZ) - В целях нераспространения коронавирусной инфекции на выездах из города Алматы будут установлены 16 круглосуточных санитарных постов.
На данных санитарных постах будут стоят наряды полиции, сотрудники СЭС с тепловизорами.
Весь транспорт будет проходить дезинфекцию.
Еще 4 подобных поста будут сегодня установлены вокруг города Талдыкорган. Все въезжающие люди будут заполнять специализированную анкету, у каждого будут измерять температуру.
Напомним, что на сегодняшний день в стране подтверждено 53 случая коронавируса, из них в г. Нур-Султан – 28 случаев, г. Алматы – 22 случая, г.Караганда - 2 случая, Алматинская область - 1 случай.
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