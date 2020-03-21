На выездах из Алматы установят 16 круглосуточных санитарных постов

CentralAsia (KZ) - В целях нераспространения коронавирусной инфекции на выездах из города Алматы будут установлены 16 круглосуточных санитарных постов.

На данных санитарных постах будут стоят наряды полиции, сотрудники СЭС с тепловизорами.

Весь транспорт будет проходить дезинфекцию.

Еще 4 подобных поста будут сегодня установлены вокруг города Талдыкорган. Все въезжающие люди будут заполнять специализированную анкету, у каждого будут измерять температуру.