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  21 марта 2020
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Президент Казахстана потребовал в срочном порядке обеспечить население масками

CentralAsia (KZ) -  Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев потребовал в срочном порядке обеспечить население масками и призвал всех граждан страны постоянно использовать антисептики и носить маски.

"Нам нужно сделать, чтобы буквально на всех основных улицах наших городов мы могли бы бесплатно раздавать маски нашим гражданам. Это очень срочная и оперативная задача, которая стоит перед Правительством", – заявил президент.

Напомним, что на сегодняшний день в стране подтверждено 53 случая коронавируса, из них в г. Нур-Султан – 28 случаев, г. Алматы – 22 случая, г.Караганда - 2 случая, Алматинская область - 1 случай.

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