Президент Казахстана потребовал в срочном порядке обеспечить население масками

CentralAsia (KZ) - Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев потребовал в срочном порядке обеспечить население масками и призвал всех граждан страны постоянно использовать антисептики и носить маски.

"Нам нужно сделать, чтобы буквально на всех основных улицах наших городов мы могли бы бесплатно раздавать маски нашим гражданам. Это очень срочная и оперативная задача, которая стоит перед Правительством", – заявил президент.