В Грузии ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

CentralAsia (CA) - Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о введении чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса. Об этом сообщили местные СМИ.



«Я принимаю решение о введении чрезвычайного положения на основании обращения премьер-министра и издаю декрет об ограничении ряда прав», — сказала Зурабишвили в видеообращении.

Уточняется, что чрезвычайное положение будет введено на месяц — с 21 марта по 21 апреля.

В настоящее время в Грузии насчитывается 43 случая коронавируса.