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  21 марта 2020
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В Грузии ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

CentralAsia (CA) -  Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о введении чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса. Об этом сообщили местные СМИ.

«Я принимаю решение о введении чрезвычайного положения на основании обращения премьер-министра и издаю декрет об ограничении ряда прав», — сказала Зурабишвили в видеообращении.

Уточняется, что чрезвычайное положение будет введено на месяц — с 21 марта по 21 апреля.

В настоящее время в Грузии насчитывается 43 случая коронавируса.

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