Первые случаи коронавируса в Кыргызстане и Узбекистане выявлены при помощи российских тест-систем

CentralAsia (UZ) - Россия передала 13 странам тест-системы для выявления заразившихся коронавирусом, в том числе Узбекистану и Кыргызстану. Первые случаи коронавируса в этих странах выявлены при помощи российских тест-систем, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Речь идет о тест-системах, разработанных новосибирским институтом «Вектор». Системы уже переданы странам — членам Евразийского экономического союза, СНГ, а также Ирану, Монголии и КНДР, говорится в сообщении. Кроме того, вскоре их доставят в Египет, Сербию и Венесуэлу, отметили в Роспотребнадзоре.

Как отметили в ведомстве, "с использованием российских средств диагностики были выявлены первые случаи инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом, в Армении, Белоруссии, Кыргызстане и Узбекистане".

Роспотребнадзор продолжит оказание материально-технической и методической помощи иностранным партнерам для предотвращения распространения эпидемии нового коронавируса в мире, отметили в Роспотребнадзоре.