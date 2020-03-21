Лучшие способы защитить свой дом от коронавируса, - New York Times

CentralAsia (CA) - Лучшие способы защиты своего дома от коронавируса опубликовала газета The New York Times.

Это руководство по уборке, в которой рассказывается как самому обезопасить свой дом от распространения вирусов. Специалисты отмечают, что это займет всего несколько минут.

В первую очередь необходимо обратить внимание на самые «опасные» поверхности. Это предметы до которых мы чаще всего дотрагиваемся. К ним относятся холодильник, микроволновка, столы, стулья, ручки дверей и шкафов. По ним нужно пройтись салфеткой со специализированным противомикробным средством. В случае, если его нет в доме, эксперты предлагают использовать воду с мыльным раствором.

Также порядок надо наводить и в санузле. В первую очередь эксперты советуют обеззаразить краны и кнопки спуска унитаза. Подобную процедуру необходимо проводить ежедневно.

В начале и конце уборки нужно обязательно мыть руки с использованием антибактериального средства, а также не забыть обработать им сами перчатки, в которых проводится уборка, отмечают специалисты.

Коронавирус Covid-19 был обнаружен в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая. Первые случаи пневмонии неизвестного происхождения у местных жителей были связанны с местным рынком животных и морепродуктов Хуанань.



31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).



11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер пандемии.

