Как быстро распространяется коронавирус и количество жертв по сравнению с вирусами SARS и MERS (графика)

CentralAsia (CA) - Число жертв коронавируса в мире на 21 марта превысило 11 тыс. человек, всего заразились более 234 тыс. человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, количество зараженных новым коронавирусом в мире превысило 234 тыс., за последние сутки подтверждено 24 247 новых случаев заболевания. В европейском регионе заражены более 104 тыс. человек.

Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным SCMP, остается Китай (81 008, ВОЗ сообщает о 81 300 случаях), на втором месте — Италия (47 021, ВОЗ — 41 035), на третьем — Испания (19 980, ВОЗ — 17 147). Больше всего людей умерли от коронавируса в Италии (4032, ВОЗ — 3407), Китае (3255, ВОЗ — 3253) и Иране (1433, ВОЗ — 1284).

Всего в мире от коронавируса умерли, по данным SCMP, 11 176 человек, по информации ВОЗ — 9840 человек.

Ситуация в странах Центральной Азии на 21 марта:

В Казахстане - 53

Узбекистан - 37

Кыргызстан - 14

В Таджикистане и Туркменистане случаев коронавируса не выявлено.