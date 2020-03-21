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  21 марта 2020
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Фонд миллиардера Фаттаха Шодиева окажет помощь Узбекистану в борьбе с коронавирусом

CentralAsia (UZ) -  Международный фонд Шодиева (ICF) окажет помощь уязвимым слоям населения Узбекистана в рамках государственных мер по борьбе с распространением коронавируса, сообщило УзА.

Международный фонд Шодиева (ICF) присоединяется к борьбе правительства с распространением коронавируса, начиная реализацию обширной благотворительной программы по поддержке уязвимых слоев населения Узбекистана.

Первый этап поддержки, осуществляемой совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан, включает обеспечение продовольствием и дезинфицирующими средствами пожилых людей и малообеспеченные семьи по всей стране.

Представительство Международного фонда Шодиева в Узбекистане присоединяется к призывам правительства страны и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) тщательно выполнять рекомендации по соблюдению необходимых правил поведения в условиях пандемии. Рекомендации на узбекском языке будут вложены в комплекты гуманитарной помощи.

Об общей сумме помощи Международный фонд Шодиева не уточняет.

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