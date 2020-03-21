[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Число заразившихся коронавирусом в Испании за сутки выросло на 4 946, скончались еще 324

CentralAsia (CA) -  Число заразившихся коронавирусом в Испании за сутки выросло на 4 946 и составило 24 926 человек, сообщают в субботу испанские СМИ со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

За сутки от последствий заражения умерли 324 человека, общее число умерших в стране теперь составляет 1 326 человек. Выздоровели 2 125 человек.

В пятницу сообщалось о 19 980 заразившихся и 1 002 умерших.

Испания занимает третье место в мире по числу заболевших коронавирусом и умерших, ее опережают Китай и Италия.

print
  • Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз
  • Соотечественники просят Правительство Монголии о содействии в эвакуации из Италии
  • Как быстро распространяется коронавирус и количество жертв по сравнению с вирусами SARS и MERS (графика)



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com